In der laufenden Tarifverhandlung für die Mitarbeiter in der ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, die auch für ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) gelten, erhöht die IG Metall den Druck. Zwar haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot vorgelegt, was aus Sicht der Arbeitnehmervertreter deutlic...