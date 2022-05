Was sind die schlechtesten beiden Straßen in ihrem Amt? Auf diese Frage antwortet Amtsdirektor Dirk Wesuls prompt: „Das ist die Landesstraße L 373 zwischen Brieskow-Finkenheerd und Müllrose . In Brieskow-Finkenheerd ist es die Richard-Sonnenburg-Straße, in Groß Lindow ist es die Lindenstraße....