Die Fischverkaufsstelle des Fischereibetriebs Schneider in Brieskow-Finkenheerd ist an diesem Donnerstag wie an jedem Donnerstag geöffnet. Es gibt geräucherte Forellen, geräucherten Karpfen, Räucheraal und andere Spezialitäten zu kaufen. Und Fischbrötchen. Alles zum Mitnehmen. Eigentlich dürf...