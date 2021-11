Wer derzeit an der Ampel der B112 an der Schönfließer Wache in Eisenhüttenstadt warten muss, der kann es kaum übersehen: Mit schwerem Gerät wird gerade in einem Waldstück gearbeitet. Wer näher herangeht, erkennt es besser: Große Rohre liegen bereit, die offensichtlich verbaut werden sollen. ...