Der Schock an den heimischen Tankstellen kommt mit dem Blick auf die Anzeigetafeln. Es ist eine Auswirkung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Die Preise für Super und Diesel an den Zapfsäulen haben die 2-Euro-Marke geknackt und werden weiter steigen.

Während manch einer weiterhin in Deutschland tankt oder aber tanken muss, weil die Grenze zum Nachbarland weit weg ist, fahren in Ostbrandenburg immer mehr Autobesitzer zum Tanken nach Polen, wo die Preise an den Tankstellen im Februar zunächst günstiger geworden waren, weil dort die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel gesunken ist. Doch auch dort wird Kraftstoff jetzt wieder teurer. Und zwar mächtig.

Die Preise im Vergleich in Eisenhüttenstadt

An den Tankstellen in Eisenhüttenstadt herrscht im Vergleich zu polnischen Tankstellen gähnende Leere. Nur hin und wieder sieht man einen Pkw oder aber Lkw an den Zapfsäulen. Was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hat, ist nun Realität. 2 Euro pro Liter Kraftstoff werden an den ersten Tankstellen fällig. Die Preise für Diesel und Super nähern sich immer weiter an.

In der Mittagsstunde des 4. März werden an der Tankstelle SB in der Beeskower Straße 1,98 Euro pro Liter Super beziehungsweise 1,95 Euro für Diesel berechnet.

Die Tankstelle am Kaufland in der Fährstraße verkauft Super ebenfalls für 1,98 Euro und Diesel für 1,97 Euro.

Am Marktkauf muss man für einen Liter Super knapp 2 Euro, für Diesel muss man 1,99 Euro pro Liter berappen.

Bei Esso an der B112 kostete Super 2,04 Euro, Diesel 2 Euro Euro.

Bei Aral waren für Super 2,04 Euro und für Diesel 2 Euro fällig.

Das kosten Benzin und Diesel in Zytowan

Viele aus Eisenhüttenstadt und dem südlichen Umland pendeln nach Zytowan – auch wenn das zu Lasten der deutschen Tankstellen-Pächter geht. „Ich bin gestern auch nach Polen gefahren“, berichtet eine junge Frau am 4. März. In Eisenhüttenstadt hätte sie für Super 1,95 Euro zahlen müssen. In Zytowan waren es etwa 1,30 Euro, berichtet sie. „Da habe ich also gut 60 Cent pro Liter gespart.“ Es habe keine Liter-Beschränkung gegeben, sagt sie und erzählt von wartenden Autos. Die junge Frau hatte Glück. Denn am 4. März sind in Polen die Preise in Zytowan oben geschossen

Auch dort zeigt der Krieg in der Ukraine Wirkung. Super kostet der Liter 1,41 Euro und Diesel liegt bei 1,50 Euro. In Zytowan konnte die Betreiberin das zweite Mal in Folge keine Preise für die Spartage in der kommenden Woche festlegen, weil sie nicht wisse, wie sich die Preise entwickeln. das könne sich alles stündlich ändern. Am vergangenen Wochenende sahen die Preise so aus: 1,35 Euro für Super, 1,36 für Diesel.