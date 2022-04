Rund 1250 Hundebesitzer gibt es in Eisenhüttenstadt – zumindest sind das die offiziellen Zahlen. Und die Tendenz ist steigend. Die Hundebesitzer sorgen jährlich für eine nicht unerhebliche Einnahme in der Stadtkasse. Denn das Aufkommen aus der Hundesteuer ist in den vergangenen Jahren gestiegen...