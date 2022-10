Was wünscht sich jemand zu seinem 90. Geburtstag? Was schenkt man einem Menschen, der seit 90 Jahren auf der Welt ist und längst alles hat, was man sich so wünschen kann, zu dessen Geburtstag? Das schönste Geschenk sind da natürlich die Gratulanten, der Besuch der Angehörigen und Freunde, ...