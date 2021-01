Regelmäßig sind die beiden 19-jährigen Danka Renn (Beeskow) und Tony Kimmritz (Frankfurt) mit Tieren aus dem nahe gelegenen Tierheim am See an der Vogelsänger Chaussee an der Kiesgrube anzutreffen. Seit dem 15. Oktober leisten sie dort ihr Bundesfreiwilligenjahr.

Gerade führen sie bei der angenehmen milden Winter-Witterung den knapp einjährigen „Dante“ aus.

Frau kommt mit dem lebhaften Akita Inu nicht zurecht

Er ist ein Akita Inu-Mischling. Den hatte vor kurzem eine Frau dort abgegeben, die mit seinem lebhaften Charakter nicht zurecht kam. Nun wartet der aufgeweckte Rüde auf einen neuen Besitzer.

Interessenten können sich werktags ab 12 Uhr beim Tierheim am See an der Vogelsänger Chaussee 2 melden. Kontakt: 01739036140.