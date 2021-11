Der Frau stehen im Tierheim Am See an der Vogelsänger Chaussee in Eisenhüttenstadt die Tränen in den Augen. Sie hat vom Ordnungsamt die Auflage erhalten, ihren einjährigen Rüden Buddy abzugeben. Dabei hatte er bislang optimale Bedingungen. Er ist ein Familienhund und gilt als sehr lieb und vers...