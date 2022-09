Tiere in Eisenhüttenstadt

Im Einkaufszentrum Kaufland haben die beiden Tierheime in Eisenhüttenstadt jeweils eine Futterspendenbox zu stehen. Während die eine im Kassenbereich in Ruhe gelassen wird, wird aus der anderen in unbeobachteten Augenblicken regelmäßig etwas entnommen. Nun wird vorgesorgt.