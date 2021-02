Der knapp einjährige Akita Inu-Mischling „Dante“ hat einen neuen Besitzer. Seit drei Wochen hatte der junge Rüde sein Zuhause im Eisenhüttenstädter Tierheim am See unmittelbar am Rande der Gemarkung zu Vogelsang. Aufgewachsen ist der Mischling als Welpe in der Region, letztlich war der vers...