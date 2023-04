Wer trägt die Schuld am Tod des erst 15 Jahre alten Abdoul B.? Wer ist verantwortlich dafür, dass der Jugendliche beim Baden im Schervenzsee verunglückte? Fast eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass der Junge aus Guinea am 28. Juli 2021 während eines organisierten Ausflugs einer betreuten J...