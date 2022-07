Feuerwehr, Polizei, Notarzt – am Schwarzen Luch zwischen Eisenhüttenstadt und Vogelsang hat es vor wenigen Tagen jede Menge Blaulicht gegeben. Am Abend des 20. Juli war ein 31-Jähriger verbotenerweise ins Wasser der Kiesgrube gegangen, er kam nicht zurück. Zeugen hatten gesehen, wie der Mann we...