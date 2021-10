Nur noch Hundefutter ist dieser Hirsch, der am Donnerstag morgen auf der Straße zwischen Rießen und Pohlitz von einem Mercedes zur Strecke gebracht wurde. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus, am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Der am Unfallort zugegen warende Jäger Mario Schüler, Mitglied d...