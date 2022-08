Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagmorgen (23. August) auf der Bundesstraße B87 zwischen Beeskow und Müllrose eine Frau und ein Kleinkind verletzt worden. Die Frau war mit dem Kind in einem Pkw in Richtung Müllrose unterwegs. In Höhe der Försterei Ragow – etwa 4 Kilometer vor der südlichsten Abfahrt Müllrose – verlor sie die Kontrolle über das Auto.