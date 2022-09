In Eisenhüttenstadt hatten am letzten August-Wochenende, als das Unwetter tobte, etliche Autos kein Kfz-Kennzeichen mehr. Die waren auf den überschwemmten Straßen abhandengekommen. Denn die Wassermassen standen zum Teil so hoch, dass die Räder darin verschwunden waren. Dass nach 22 Uhr überhaup...