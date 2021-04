Wer einen Stellplatz für eine Wohnmobile in Eisenhüttenstadt sucht, der wird auf den einschlägigen Internet-Seiten nicht fündig. Lediglich in Ratzdorf, Neuzelle oder Müllrose kann man seine Ferienwohnung auf Rädern abstellen, findet Strom- und Wasseranschluss. Doch Eisenhüttenstadt will von d...