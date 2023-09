Ein Autofahrer in Eisenhüttenstadt hat am 23. September bewusst andere Menschen und sein eigenes Leben gefährdet. Es war noch nicht mal dunkel, als die Polizei in der Lindenallee gegen 18.50 Uhr eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Einem 37-Jährigen gefiel dies offensichtlich gar nicht. Er entzog sich dieser Kontrolle und gab Gas, und zwar mächtig.

„Mit bis zu 90 km/h innerorts fuhr er bis kurz vor die Ortslage Diehlo“, berichtet die Polizei einen Tag später. Dort ist der Raser dann in einen Feldweg eingebogen. Er kam laut Polizei allerdings vom Weg ab und landete an einem Baum. Um der Polizei nicht in die Hände zu fallen, setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort. Er konnte aber gestellt werden, teilt die Polizeidirektion Ost mit.

Fahrerlaubnis war bereits entzogen

Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,8 Promille ergeben. Auch der Drogenschnelltest habe angeschlagen. Der Mann konnte nicht mal einen Führerschein vorweisen. Die Kontrolle ergab, dass ihm dieser bereits entzogen und die Fahrerlaubnis versagt worden sei. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt: verbotenes Kraftfahrzeugrennen , Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren unter berauschenden Mitteln und ohne Fahrerlaubnis.

Ronny Sonnenburg, Erster Polizeihauptkommissar, betont gegenüber moz.de, dass es sich nicht um eine „Verfolgungsjagd“ gehandelt habe, auch wenn dieses Wort gern im Volksmund verwendet wird. Die Polizei habe den Mann nämlich nicht gejagt, sondern sei ihm lediglich gefolgt, um ihn zu stellen.