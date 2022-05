Die Stadtverwaltung von Eisenhüttenstadt hat vorsorglich, um möglichen Ärger abzufangen, schon einmal angekündigt, dass sie den Verkehr in den nächsten Wochen an einer wichtigen Kreuzung in Richtung Industriegebiet beobachten wird. Falls es erforderlich ist, soll die Ampelschaltung, die neu pr...