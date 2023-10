Weniger Verkehrslärm, weniger Umweltbelastung, mehr Verkehrssicherheit: Immer mehr Gemeinden gehen dazu über, in Straßen oder ganzen Zonen Tempo 30 einzuführen. Auch Eisenhüttenstadt hat sich dafür entschieden. Doch Tempo 30 kostet die Stadt zunächst einmal viel Geld.

Mehr als ein Jahr ist es her, dass die Stadtverordneten beschlossen haben, dass in den Wohnkomplexen I bis IV Tempo-30-Zonen beziehungsweise in den Innenhöfen verkehrsberuhigte Bereiche realisiert werden sollen. Passiert ist bisher noch nichts – zumindest nichts Sichtbares.