Ganz geräuschlos wird der erste bundesweite Warntag am Donnerstag auch in Eisenhüttenstadt nicht verlaufen. Zwar gibt es keine von der Leitstelle aus zu startende Sirene mehr, aber es wurden andere Vorbereitungen getroffen. „Drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr werden um 11 Uhr in folgenden Bereichen des Stadtgebietes auf den Probealarm aufmerksam machen: VI. Wohnkomplex und V. Wohnkomplex in den Bereichen Marktkauf, Mittelschleuse, Zentrale Erstaufnahme sowie Altenheim“, erklärte Martina Harz, Fachbereichsleiterin, am Mittwoch. Zudem werde es ein Fahrzeug im II. Wohnkomplex, in der Pawlowallee Nähe Krankenhaus geben. Diese werden ihre Sirenen starten und mittels einer Durchsage auf den Warntag hinweisen.

Letzte verbliebene Sirene soll manuell gestartet werden