Theater und Konzerte, Neuzeller Gartentag und Karaoke-Party – an diesem Wochenende ist wieder jede Menge los in der Region zwischen Eisenhüttenstadt und Müllrose, Brieskow-Finkenheerd und Neuzelle. Worauf Sie sich freuen können? Wir haben die besten Tipps.

Langen Nacht der Ausbildung im Künftige Schulabgänger und deren Eltern sind am Freitag (29. September) bei derim Berufsbildungszentrum (BBZ) von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt, Werkstraße, willkommen. Von 17 Uhr bis 21 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich im BBZ und bei der Werkfeuerwehr umzusehen. Überall besteht die Möglichkeit, Fragen zur Ausbildung oder zu Voraussetzungen, die man dafür erfüllen muss, zu stellen. Gleichzeitig wird das 30-jährige Bestehen des BBZ gefeiert. Für Besucher gibt es verschiedene Aktionen zum Mitmachen.

Theater und Chansons auf dem Schiff

Ebenfalls am Freitag wird im Hof des Eisenhüttenstädter Freizeitzentrums EFZ, Ludmilla-Hypius-Weg 1, an die „Bunte Kaffeetafel“ eingeladen. Willkommen sind alle interessierten Bürger der Stadt. Eigenes Gebäck – aus aller Welt und aus der Region – kann gern zum Teilen mit den anderen Gästen mitgebracht werden. Kaffeezeit ist von 14 Uhr bis um 17 Uhr.

Auf dem jüdischen Kulturschiff „MS Goldberg“, das in Eisenhüttenstadt am Bollwerk liegt, , das in Eisenhüttenstadt am Bollwerk liegt, finden am Wochenende drei Veranstaltungen statt. „Chanson meets Jazz“ heißt es am Freitag. „Chanson-Nette“ Jeannette Urzendowsky und der Pianist Harry Ermer erinnern in Musik und Wort an Künstler, deren Werke von den Nazis ausgelöscht werden sollten. Am Sonnabend wird das Theaterstück „Empfänger unbekannt“ – ein Drama von Katherine Kressmann, das die Judenverfolgung im Dritten Reich am Beispiel einer Familie thematisiert – gezeigt. Am Sonntag steht die Doku-Revue „Höchste Eisenbahn“, in der Lieder und Musik der 1920er-Jahre erklingen, auf dem Programm. Alle Vorstellungen beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Besuch aus alter Zeit: Im barocken Klostergarten des Klosters Neuzelle werden am Gartentag am 30. September auch diese Damen und Herren in edler Kleidung mit den Gästen lustwandeln. (Archivfoto)

© Foto: Janet Neiser

Klostergartentag 2023 im barocken Klostergarten in Neuzelle erwartet. Von 10 Uhr bis um 17 Uhr wird der Garten zu einem Marktplatz der Impressionen, Ideen und Produkte. Kunsthandwerk, Produkte für den Gartenbedarf, inklusive Pflanzen, Kulinarisches und Kultur – Hunderte Besucher werden am Sonnabend zumerwartet. Von 10 Uhr bis um 17 Uhr wird der Garten zu einem Marktplatz der Impressionen, Ideen und Produkte. Kunsthandwerk, Produkte für den Gartenbedarf, inklusive Pflanzen, Kulinarisches und Kultur – all das wird es geben. Tanzgruppen und Akrobaten aus der Region zeigen ihr Können, Musiker spielen für die Gäste. Mehrere spezielle Themenführungen werden angeboten – etwa zu Kräutern und Gemüse und zu Obst- und Blumenwiesen. Etwa 60 Händler haben sich angemeldet. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder bis 14 Jahre feiern kostenlos mit.

Metalcore und Punkrock

Der Müllroser Jugendclub Cubi veranstaltet am Sonnabend unter dem Motto „Cubi – music4free“ einen Konzertabend für Fans von Metal und Punkrock im Schützenhaus in Müllrose. Angesagt haben sich die Bands „Arctic Fallout“ (Metalcore) aus Frankfurt (Oder) und „Backslash“ (Punkrock) aus Beeskow. Zuhören dürfen junge Leute ab 16 Jahren, der Eintritt ist frei. Los geht es um 19 Uhr.

Partyspaß mit Blaskapelle

In der Gast- und Tanzwirtschaft „Kajüte“ in Ratzdorf wird am Sonnabend das Finale des Kultursommers gefeiert. Der letzte Abend wird von der Hausband „Sogenannte Anarchistische Musikwirtschaft“ gestaltet. Die Veranstalter kündigen sie an als „großartige Blaskapelle mit Blas-Punk-Pop mit der Kraft eines Bulldozers“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Besucher werden um einen Solidaritätseintritt zwischen 12 Euro und 15 Euro gebeten.

Wer schon immer mal Schlager und andere Musikhits laut vor feierndem Publikum singen wollte, dem sei ein Besuch in der Bar „Eastside 87“ in Eisenhüttenstadt, Lindenallee 56-58, empfohlen. Dort steigt am Sonnabend die Eisenhüttenstädter Karaoke-Night. Den besten Sängern winken Verzehrgutscheine. Bereits ab 16 Uhr kann gefeiert und zum Mikrofon gegriffen werden. Der Eintritt ist frei.

Wenzel und Band im Friwo

In Eisenhüttenstadt geht am Sonnabend die Ballhaus-Woche im Friedrich-Wolf-Theater weiter. „Ich lebe gern“, ist der Ballhaus-Abend am Sonnabend überschrieben. Zu Gast sind der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel und seine Band. Wenzel sei ein Poet mit „grundanarchischer Einstellung“, hat Konstantin Wecker mal gesagt. Der Theatersaal des Friwo bleibt für diesen Konzertabend unbestuhlt. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Eintrittskarten kosten 31 Euro, ermäßigt 25,20 Euro.

Liedermacher: „Ich lebe gern“, ist das Konzert überschrieben, das Hans-Eckardt Wenzel und seine Band am 30. September im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt geben.

© Foto: Sandra Buschow

Bei bestem Schiffsausflugswetter startet der Raddampfer „Alexander“ in Eisenhüttenstadt am Wochenende zu mehreren Touren auf der Oder und dem Oder-Spree-Kanal. Am Freitag steht zunächst um 13 Uhr eine zweieinhalbstündige Schleusentour auf dem Plan, Karten kosten inklusive Kaffee und Kuchen 30 Euro. Um 16 Uhr legt der Dampfer zu einer dreistündigen EKO-Tour ab, Karten kosten inklusive Grillbuffet 40 Euro. Am Sonnabend legt das Schiff um 9.30 Uhr zu einer Schelusentour mit Frühstücksbuffet ab – für 35 Euro darf mitgefahren und gefrühstückt werden. Eine zweite Schleusentour (jeweils 150 Minuten) beginnt am Sonnabend um 12.30 Uhr – mit Kaffee und Kuchen kostet sie 30 Euro pro Person. Am Sonntag wird dann noch einmal zu einer zweieinhalb Stunden dauernden Schleusentour eingeladen: Los geht es um 12 Uhr, jeder Fahrgast zahlt inklusive Kaffee und Kuchen 30 Euro. Die Anlegestelle befindet sich Am Trockendock 1a, Kartentelefon: 0157 58299907.