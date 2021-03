Hirschkeule, Rehrücken oder Wildschweingulasch stehen in vielen Restaurants auf der Speisekarte. Doch diese haben geschlossen. Wer dennoch nicht auf Wild verzichten möchte, muss sich da schon in den Supermärkten behelfen. Doch das ist in der Regel weniger hochwertiges Tiefkühlfleisch aus Überse...