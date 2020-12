Auf welche Art und Weise der Weihnachtsmann in diesem Jahr wohl zu den Kindern ins Schlaubetal kommt? Die Mädchen und Jungen der Fünfeichener Grundschule sind sich da nicht ganz einig. Mit einem Heißluftballon kommt er angefahren, vermuten mehrere von ihnen. Oder in einem U-Boot. Er reist in eine...