Noch im Sommer musste der neun Monate alte Mischlings-Hund Maron im bulgarischen Pernik in der Nähe von Sofia um sein Leben fürchten. Der damals noch sehr junge Welpe konnte sich zwar am Futtertrog gegen seine Artgenossen behaupten, sodass er in guter Verfassung in Eisenhüttenstadt ankam. Zwar entkam der ehemalige Straßenhund der Todesspritze, doch jetzt wartet der hübsche rotbraune Rüde seit Monaten in Deutschland auf ein neues Zuhause.