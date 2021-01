Hätten Sie es gewusst? Der 18. Januar ist der Welttag des Schneemanns. Und anders als in den vergangenen Jahren können die Menschen in Eisenhüttenstadt und Umgebung den Tag im Jahr 2021 auch gebührend begehen – nämlich, indem sie Schneemänner bauen. Zu Jahresbeginn gab es ja schon einmal so...