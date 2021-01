Unter Hochdruck haben am Wochenende Techniker des Energieversorgers Edis AG im Bereich der Gemeinde Schlaubetal an der Beseitigung von Winterschäden an Versorgungsleitungen gearbeitet. Diese Schäden, verursacht durch nassen, schweren Schnee, hatten laut Anwohnern zu mehrfachen und teilweise län...