Von Zertifizierungen an Schulen hört man immer wieder. Aber auch in der Industrie sind Zertifikate kein Hexenwerk. ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) befindet sich aktuell in einem Zertifizierungsprozess – genau wie die deutschen Produktionsstandorte von ArcelorMittal in Bremen, Duisburg und Hamburg.

Sie wollen den sogenannten Standard ResponsibleSteel™ erhalten. Dies ist nach Angaben von AMEH die erste globale Multi-Stakeholder-Standard- und Zertifizierungsinitiative der Stahlindustrie, die die verantwortungsvolle Produktion und Beschaffung von Stahl vorantreibe. ArcelorMittal spiele seit 2015 eine entscheidende Rolle bei der Etablierung dieses Standards.

Verantwortungsbewusste Wertschöpfung

ResponsibleSteel™ – was übersetzt soviel heißt wie „Verantwortungsbewusster Stahl“ – ist eine gemeinnützige Organisation, die Nachhaltigkeitsstandards und ein unabhängiges Zertifizierungsprogramm für die Stahlwertschöpfungskette entwickelt. Im Kern handele es sich dabei um eine Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

„An dieser bahnbrechenden Initiative sind inzwischen über 40 Mitglieder und Partner beteiligt, die sich aus Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der ganzen Welt zusammensetzen“, teilt ArcelorMittal mit.

Öffentlichkeit wird einbezogen

Jede Person oder Organisation, die von den Aktivitäten von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt betroffen ist oder anderweitig ein Interesse am Unternehmen hat, soll während des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit erhalten, einen Beitrag zur Bewertung des Unternehmens in Bezug auf die Anforderungen des Standards abzugeben. An der Bewertung können interessierte Personen oder Organisationen durch die Einreichung von Dokumenten/Daten oder durch die Teilnahme an einem Interview beitragen.

Transparente Produktion

In der Erklärung des Stahlunternehmens zur Zertifizierung heißt es: „ArcelorMittal Eisenhüttenstadt ist ein erfolgreiches und leistungsstarkes Mitglied der ArcelorMittal-Gruppe, dem größten Stahl- und Bergbaukonzern der Welt. Mit seinen innovativen und hochwertigen Produkten trägt der Standort darüber hinaus wesentlich dazu bei, die klima- und energiepolitischen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern.“ AMEH biete Stahllösungen, die nachhaltig zum Schutz der Umwelt beitragen und verpflichte sich zu einer nachweisbar nachhaltigen, transparenten Produktionsweise.

Umweltschutz und Menschenrechte sind wichtig

ResponsibleSteel sei eine freiwillige Initiative der Stahlindustrie, die einen Standard für die verantwortungsbewusste Beschaffung und Produktion von Stahl entwickelt hat. Die Produktionsstandorte in Bremen, Hamburg, Duisburg und Eisenhüttenstadt gehören dem Konzern zufolge zu den ersten Werken überhaupt, die eine solche Zertifizierung anstreben.

Laut AMEH ist das Ziel: „Endverbraucher von Stahl müssen erkennen können, ob die von ihnen gekauften Stahlprodukte verantwortungsvoll hergestellt wurden. Umweltschutz und CO2-Neutralität sind neben Arbeitsbedingungen, Rohstoffeffizienz und Abfallvermeidung, aber auch dem Einhalten von Menschenrechten und dem positiven Einfluss auf lokale Gemeinschaften relevante Faktoren dieser neuen Zertifizierung.“

Termine können vereinbart werden