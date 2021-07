Der Stahlstandort Eisenhüttenstadt wird in den nächsten Jahren eine große Transformation erleben. Ziel ist es, sogenannten „grünen Stahl“ zu produzieren. ArcelorMittal verfolgt das Ziel, die CO 2 -Emissionen bis 2030 in Europa um 30 Prozent zu reduzieren und Stahl bis 2050 weltweit klimaneutra...