Alt und neu: Während der Block in der Straße der Republik saniert ist, die Wohnungen vermietet sind, sieht das wenige Meter weiter anderes aus. Das Gebäude in der Fritz-Heckert-Straße, das größtenteils leer steht, muss noch saniert werden, wie viele andere Blöcke in diesem Bereich. © Foto: Stefan Lötsch/MOZ