Rettungshund „Dira“ ist voller Vorfreude und läuft am Bug des Einsatzbootes auf und ab. Doch auf ein Signal von Hundeführerin und Frauchen Gabi Besecke wird sie ruhiger, stellt sich an die Reling und schnuppert konzentriert in alle Himmelsrichtungen. Ihr Blick beobachtet das Wasser des Möllen...