Auf dem Tesla-Gelände der Gigafactory in Grünheide hat am Donnerstagmittag ein Auto Feuer gefangen. Zunächst wurde die Erkneraner Feuerwehr um 12.22 Uhr aus der Rettungsleitstelle informiert, dass ein Fahrzeug auf der A10 an der Anschlusstelle Freienbrink/Erkner brennt.