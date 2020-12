Wer an dem Haus in der Grünheider Friedrich-Engels-Straße 1a vorbei fährt, kann gar nicht anders: Der Blick wird von dem Vorgarten magisch angezogen – egal, ob bei Tag oder Nacht. Silvia und Michael Paul haben hier eine zauberhafte Weihnachts-Winter-Welt entstehen lassen, in der es jede Menge l...