Am Sonntag war Internationaler Tag gegen Rassismus: Mindestens ein Dutzend Schöneicher folgten dem Aufruf des Schöneicher Bündnis für Demokratie und Toleranz und zeigten Symbole gegen Rassismus in ihren Vorgärten. Kerstin Lütke, Schöneicher Pfarrerin, mit einem Transparent am Pfarrhaus Dorfaue Schöneiche © Foto: Kerstin Ewald