Am Dienstag (1. August) hat es mitten im morgendlichen Berufsverkehr einen Personenunfall auf der Regionalbahnstrecke gegeben. Rettungskräfte der Feuerwehr sind demnach seit 6.20 Uhr am Bahnhof Fangschleuse im Einsatz, die L 23 ist in dem Bereich ebenfalls gesperrt. Wie ein Sprecher der Bahn mitteilt, ist der Zugverkehr auf der RE 1 Linie derzeit auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Rettungseinsatz dauert an

Die L 23 ist wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zwischen der L 38 und Grünheide vollständig gesperrt. Laut einem Sprecher der Regionalleitstelle Oderland dauern die Maßnahmen vor Ort weiter an. Zu den Details konnte sich der Sprecher bisher nicht weiter äußern.

In der Regel berichtet diese Zeitung nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.