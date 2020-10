Noch im Herbst 2020 will der Landesbetrieb mit den Vorbereitungen zum Neubau der Stolpbrücke zwischen Wolterdorf und Rüdersdorf beginnen – und nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) sieht es erst einmal so aus, als könnte daraus etwas werden. Laut einer am Dienstag ve...