Das temporäre Quartier liegt mitten in Rüdersdorf: Eine Woche lang ist die Gruppe im evangelischen Gemeindehaus neben der Kalkberger Kirche zu Gast, probt eifrig für die finalen Auftritte. Am Wochenende geht das diesjährige Projekt zu Ende – eines, das in vielerlei Hinsicht Kreativität im Umgang mit der besonderen Situation durch die Pandemie erforderte. Das betont auch Hannah Schwarz, die zum vierköpfigen Leitungsteam gehört. Die ehemal...