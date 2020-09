So richtig kann sich Manfred Krüger nicht freuen, obwohl er nicht in die Falle gegangen ist. Zu fies, zu hinterhältig findet er den Versuch, seine Liebe zu den Enkeln auszunutzen, um ihm Geld zu entlocken. Am Montag hatte eine Frau bei ihm angerufen, zwei Tage später sitzt ihm der Schock noch in...