Die Erweiterung der Grundschule Bruno-Hans Bürgel in Schöneiche ist nach langem Ringen vom Tisch. Stattdessen wird eine dritte Grundschule in der Gemeinde errichtet und ein Standort für diese gesucht. Dies wurde auf der Sitzung der Gemeindevertreter am Dienstagabend entschieden.

