Das Feuer im Netto in Berlin-Friedrichshagen war in der Nacht vom 28. auf den 29. November ausgebrochen. Bis zum Folgetag mussten noch einzelne Glutnester nachgelöscht werden. „Es gibt Hinweise, dass es sich bei dem Feuer um eine Vorsatztat, also Brandstiftung, handeln kann“, hatte die Polizei ...