„Nur drei Leute waren eingeweiht“, sagt Grünheides Gemeindewehrführer Norman Elsner. Nur sie wussten, dass das, was sich am Sonnabendvormittag (30. Oktober) in Kagel-Finkenstein abspielen würde, nur eine Übung sein sollte. Aus der wurde jedoch Ernst, was sogar zum Abbruch führte. Aber der R...