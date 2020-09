Noch bis zum Monatsende läuft die Abstimmung zum Bürgerhaushalt von Schöneiche. Der Lenkungsausschuss hatte in der letzten Augustwoche aus den 80 eingegangenen Vorschlägen 13 für die Abstimmung ausgewählt. Sie haben das Kriterium erfüllt, in die Zuständigkeit der Gemeindevertretung und des Gemeindehaushaltes zu fallen. Wer als Schöneicher ein Votum abgeben will, kann das im Internet unter www.schoeneiche.de unter der Rubrik „Bürgerhaushalt 2021“ erledigen sowie per Briefwahl.

Bunter Mix an Vorschlägen

Die zur Auswahl stehenden Vorschläge stellen einen bunten Mix aus Ideen dar. Im einzelnen sind das folgende Projekte: mehr Sitz-/Straßenbänke, Insektenhotels, ein Kletterfelsen, Bewässerungsbeutel für Straßenbäume, Graffiti an der Skaterbahn, Bolzplatz an der Hannestraße, ein Basketballplatz im Jägerpark, eine Skateranlage im Jägerpark, die Beleuchtung der Schlosskirche, mehr Poller an der Dorfaue, mehr Fahrradstellplätze an den Bushaltestellen, Anlegen von Blühstreifen sowie das Aufstellen von Fahrradreparaturstationen.

Die Liste mit der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung zu den einzelnen Vorschlägen ist ebenfalls im Internet einsehbar.