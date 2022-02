Corona Demo in Erkner

Einige Kritikpunkte von „Spaziergängern“ in Erkner sind nachvollziehbar. Doch einige Begründungen der Kritik sind ihrerseits wieder kritikwürdig. In Erkner warb am Montag die rechtsradikale Partei Der Dritte Weg für seine Corona-Kampagne. Werden sich die Protestierenden gegen die Rechtsnationalen argumentativ gut aufstellen?