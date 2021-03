In der Stadt Erkner begrüßt man den Vorstoß des Landkreises Oder-Spree, in Zusammenarbeit mit den kommunalen Krankenhäusern in Eisenhüttenstadt und Beeskow selbst Corona-Impfungen zu organisieren . „Wünschenswert ist aber, dass auch Erkner eine Impfstelle bekommt“, sagt Clemens Wolter, der ...