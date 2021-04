Kommt jetzt mehr Tempo in die Impfkampagne in Deutschland? In der Woche nach Ostern soll in Hausarztpraxen flächendeckend mit den Corona-Impfungen gestartet werden. Und das passiert offenbar auch. Sowohl in Erkner als auch in Woltersdorf haben die ersten Praxen angekündigt, am 8. April mit Impfung...