Die Inzidenz im Landkreis Oder-Spree ist trotz des Anstiegs der absoluten Zahlen rückläufig und lag am Sonntag (20. Februar) bei 1643,8. Am Sonnabend und Freitag war sie jeweils noch mit Werten über 1700 angegeben worden. Brandenburgweit liegt die Inzidenz am Sonntag bei 1669,3, also etwas höher als in Oder-Spree.