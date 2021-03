Die Nachricht hatte sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer verbreitet: Der „Fairkauf“ in Erkner ist geschlossen, hieß es da in dieser Woche. „Jetzt wo einiges geöffnet wird, müssen die schließen“, wunderte sich eine Facebook-Nutzerin angesichts möglicher Lockerungen des Coron...