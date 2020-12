Deutlicher hätte sich kaum aufzeigen lassen, vor welche Herausforderungen Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und auch die der Median-Klink in diesem Jahr gestellt sind. Während Grünheides Bürgermeister Arne Christian am Montag für die 560 Beschäftigten der Reha-Einrichtung süße Weihnachts-Aufmerksamkeiten aus dem Gemeindetransporter auslädt und an Klinikdirektor Peter Schellmann übergibt, muss drinnen mit einem erneuten Corona-Ausbruch umgegangen werden.

Drei Patienten und vier Mitarbeiter

Corona in Märkisch-Oderland Zehn Bewohner im Seniorenzentrum in Bad Freienwalde positiv auf Corona getestet Bad Freienwalde Drei Patienten – ohne Symptome – und vier Mitarbeiter – mit Symptomen – wurden am Wochenende nach einem ersten Schnelltest registriert. Sie wurden isoliert beziehungsweise in Quarantäne geschickt. Schellmann freute sich über die Grünheider Schokolade und die damit verbundene Wertschätzung der Gemeinde.

Auch die beiden Senioren-Einrichtungen in Grünheide und die Oldie-WG in Kagel hat Christiani noch besucht. Insgesamt wurde mit den Naschereien 860 Mal danke gesagt.