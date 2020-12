Das Corona-Virus hat in Woltersdorf neben der Seniorenresidenz Alexa auch das Krankenhaus weiter im Griff. Geplante Aufnahmen in die Klinik in der Schleusenstraße gebe es derzeit deshalb nicht, hieß es am Dienstag von dessen Träger Sana-Kliniken. Man konzentriere sich auf die Versorgung von Covid...