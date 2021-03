Die Kita Pfiffikus in Schöneiche darf ab Montag wieder öffnen. Das teilte ein Kreissprecher am Freitag mit. Am Mittwoch waren dort 123 Kinder auf Corona getestet worden – alle negativ, wie es nun hieß. Damit sind auch keine weiteren Tests im Umfeld der Kita notwendig.

Corona in Oder-Spree Warten aufs Ergebnis – Massentest von Kita-Kindern in Schöneiche Schöneiche Vor einer Woche war ein Corona-Ausbruch im Krippenbereich der Einrichtung öffentlich bekannt geworden, von dem nachweislich elf Kinder, zehn Eltern und drei Erzieherinnen betroffen sind.